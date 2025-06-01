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Средний чек в ресторанах Тюмени в 2,5 раза меньше, чем по стране

Общество, 10:29 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренд ресторанного бизнеса в данный момент направлен на изменение покупательской способности и предпочтений. Потребители все чаще предпочитают доставку и комбо-обеды в кафе, экономя при этом не только деньги, но время.

Такое мнение выразила доцент кафедры отраслевых рынков факультета "Экономика и бизнес" Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Петухова.

"В Тюмени ресторанный бизнес испытывает тоже изменения в потребительском спросе. Закрылись несколько ресторанов, но многие местные проекты имеют преимущества в ценах за счет местных поставщиков. Средний чек в ресторанах Тюмени 800-1500 рублей в среднем сегменте - кафе, сетевые рестораны, что в 2,5 раза меньше российского показателя, а в эконом-сегменте средний чек составляет 300-600 рублей за бизнес-ланч или фастфуд", - пояснила она.

Эксперт считает, что будущее за демократичными кафе и доставкой. В регионах, в том числе и в Тюмени, динамика обновления компаний выше, тем самым тренд на быструю приспосабливаемость к изменяющимся условиям и предпочтениям потребителя определен, пишет tmn.aif.ru.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8 процентов в 2025 году и вернется к 4 процентам в 2026 году. Это тоже будет основным драйвером роста ресторанного бизнеса, но уже в новых реалиях с новой потребительской корзиной наших покупателей", - уверена Екатерина Петухова.

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