Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена

Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена. Обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Из украинского плена возвращены двое наших земляков. Работа продолжается. Делается все, чтоб ребята вернулись домой ", сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.