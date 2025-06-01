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Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена

Общество, 16:48 12 июня 2025

Двоих жителей Тюменской области возвратили из украинского плена. Обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Из украинского плена возвращены двое наших земляков. Работа продолжается. Делается все, чтоб ребята вернулись домой ", сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

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