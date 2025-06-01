В Тюменской области более половины сданного жилья приходится на ИЖС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более половины сданного жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. В Тюменской области. В Югре ситуация схожая, а вот на Ямале доли почти равны.

Всего на юге региона за первые четыре месяца года ввели в эксплуатацию 817,8 тыс. кв. м жилья, приводит данные Тюменьстата Вслух.ру. Из общего объема 71,5 % приходится на индивидуальное жилищное строительство - 584,4 тыс. кв. м.

В Ханты-Мансийском округе – Югре с января по апрель сдали 168,3 тыс. "квадратов", из которых 22,9 % пришлось на многоквартирное жилье. А вот площадь индивидуальной застройки составила 129,7 тыс. кв. м.

В ЯНАО процентное соотношение практически равное. Из 77,5 тысяч кв. м общей сданной площади 45,4 тыс. кв. м - ИЖС.