В Тюменской области на 11 % снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 11 % - до 7 тыс. 604 рублей снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО в Тюменской области. Всего с января по март жители региона оформили 131 тыс. таких договоров на общую сумму 998 млн рублей, сообщает региональное отделение Банка России.

По сравнению с первым кварталом 2024 года число заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 7 %, а объем собранных страховых премий снизился на 5 %. Снижение вызвано усилением конкуренции на страховом рынке, а также появлением краткосрочных полисов (от одного дня до трех месяцев) с низкой стоимостью. Чаще всего их оформляют таксисты, дачники и автомобилисты для транзита приобретенной машины. Кроме того, с января в Тюмени снизили территориальный коэффициент ОСАГО с 1,8 до 1,7. Это тоже повлияло на снижение стоимости договора обязательной "автогражданки" для аккуратных водителей.

Вместе с тем, объем выплат по ОСАГО за первые три месяца 2025 года незначительно снизился – на 1,5 %, до 650 млн рублей. Это общероссийская тенденция, которая связана с сокращением количества страховых случаев.

Отметим, что подать заявление для получения выплаты можно онлайн через сервисы страховых компаний. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте страховщика или в его мобильном приложении. При этом опция подать документы через портал Госуслуг также остается доступной. Автомобилист вправе по своему усмотрению сменить форму взаимодействия со страховщиком на любом этапе урегулирования убытка по ОСАГО.