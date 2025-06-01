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В сквере Домашний в Тюмени отремонтировали систему водоотведения

Общество, 11:42 18 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Систему водоотведения отремонтировали в сквере Домашнем в мкрн. Плеханово в Тюмени. Дополнительно в самых подтапливаемых местах обустроили дождеприемные колодцы, которые соединили с существующей ливневой канализацией, сообщает администрация города.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Теперь в период таяния снега или обильного дождя вода на территории сквера не будет застаиваться, а потечет по трубам ливневой канализации централизованно. Места недавнего ремонта облагородят зеленым газоном. В порядок приведут и мусорные урны – непригодные заменят новыми, залатают покрытие на спортивной площадке", - уточнили в администрации.

Работы выполняет компания "Страна Деволопмент", которая изначально и благоустроила эту общественную территорию. Все виды работ застройщик выполнит по гарантийным обязательствам.

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# ЖК Плеханово , застройщик , общественные пространства , ремонт

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