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Расширение помощи участникам СВО и их родным обсудили в Тюмени

Общество, 14:49 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы социальной поддержки бойцов спецоперации и возможности их расширения обсудили на круглом столе в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Организатором выступил актив "Женского движения ЕР" в Тюменской области, к участию присоединились представители органов власти и некоммерческих организаций.

На сегодня в регионе действуют 39 мер поддержки и 82 социальные гостиные. Ряд инициатив уже получил высокую оценку на федеральном уровне, например, увеличение выплат незрячим бойцам на содержание собак-проводников.

Председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, заместитель регионального координатора партпроекта Ольга Швецова отметила, что в области успешно реализуются программы правовой, психологической и консультационной помощи военнослужащим и их семьям. Также выстроена система медицинской реабилитации, профориентации и трудоустройства.

Подробнее о работе социальных гостиных рассказала председатель общественного совета партпроекта, директор центра "Семья" Елена Перминова.

Региональный координатор "Женского движения Единой России", председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова добавила, что по итогам обсуждения будет подготовлен документ, объединяющий лучшие региональные практики для их дальнейшего тиражирования, сообщает Штаб общественной поддержки.

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# Елена Перминова , Ольга Швецова , Светлана Иванова , СВО , социальная помощь , социальные гостиные , Штаб общественной поддержки

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