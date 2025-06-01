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Новую подметально-вакуумную машину для уборки улиц начали использовать в Тюмени

Общество, 16:27 26 июня 2025

тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: тг-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

Новую подметально-вакуумную машину Ronking для уборки улиц начали использовать в Тюмени. За смену она может убрать порядка 10 - 15 тыс. кв. м., в зависимости от степени загрязнения площади.

Машина также оснащена шлангом вакуумного всасывания, позволяющим захватывать мусор за пределами зоны действия и расширять радиус уборки, пишет глава города Максим Афанасьев.

В оборудование встроен и моечный пистолет высокого давления, который помогает смывать различные загрязнения на элементах улично-дорожной сети. Подметально-всасывающий модуль с функцией водяного пылеподавления обеспечивает высокое качество уборки без образования "пылевого облака". Полный привод гарантирует качественную уборку даже на неровных дорогах и в любую погоду.

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"Комфортные условия созданы для водителя машины: двухместная кабина со 100-процентным панорамным обзором, регулировкой руля. Установлены камеры переднего и заднего обзора, имеется кондиционер. Сиденье водителя на пневматической подвеске. В течение летнего периода техника будет тестироваться и, если покажет себя хорошо в деле, то подрядчик пополнит парк уборочной техники свежими экземплярами", - добавил глава города.

Технику приобрела компания "ТюменьТрассСтрой", которая осуществляет текущее содержание улиц 50 лет Октября и Республики на участке от ул. Холодильной до границы города. Именно там в этом сезоне будет трудиться новый помощник.

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# Максим Афанасьев , техника , уборка улиц

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