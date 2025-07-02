  • 2 июля 20252.07.2025среда
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-восточный

Грозу и град прогнозируют синоптики в Тюменской области 3 июля

Общество, 16:49 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ливень с грозой обещают синоптики на юге Тюменской области днем 3 июля.

Местами может пройти град. Порывы ветра при грозе достигнут 16-21 м/с, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# непогода , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 02.07.2025Ирина Широкова: участники "Боевого кадрового резерва" получат максимум знаний от образовательной программы
17:54 02.07.20253 июля - события дня
17:32 02.07.2025Во дворах Восточного округа Тюмени обновляют игровое оборудование
17:21 02.07.2025Для детей участников СВО организовали парусную практику

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора