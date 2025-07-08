Сотрудники тюменской компании вышли в полуфинал всероссийского конкурса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сразу 14 сотрудников АО "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой) прошли в полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли – 2025".

Нн проходит при поддержке Минстроя РФ, профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов. Уже пять лет конкурс раскрывает перспективных руководителей, развивает и усиливает их знания и компетенции, сообщает пресс-служба компании.

Всего в полуфинал этого года вышли 300 конкурсантов из 54 регионов России, а также представители Сербии, Турции и Египта из более 23 тысяч заявившихся. Третий этап продлится в дистанционном формате до 15 июля. Он включает стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами. По итогам всех этапов будут определены 200 финалистов, которые с 7 по 10 августа соберутся на очный финал в Ярославле.