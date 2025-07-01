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Тюменцам предлагают провести выходные по-спортивному

Спорт, 11:19 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд массовых спортивных мероприятий пройдет в Тюмени 12-13 июля, сообщает городская администрация.

В субботу в экопарке "Затюменский" и парке им Ю.А. Гагарина пройдут традиционные забеги "5 верст". Старт в 9 часов.

В этот же день на следующий в городских скверах и парках пройдут занятия с опытными фитнес-инструкторами. Расписание тренировок здесь.

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