Движение по мосту через реку Ишим открывают в Абатском округе
Автомобильное движение на областной дороге Ощепково — Назарово открывают 11 июля. Сооружение у села Ощепково освободилось от воды. Дорожники проводят здесь необходимые работы.
Об этом сообщил в социальных сетях глава Абатского муниципального округа Игорь Васильев.
"Более трех месяцев территория Назаровского сельского поселения была отрезана от большой земли паводковыми водами", — напомнил он.
На организацию и содержание муниципальной переправы было направлено 500 тыс. рублей.