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Движение по мосту через реку Ишим открывают в Абатском округе

Общество, 18:35 11 июля 2025

телеграм-канал Игоря Васильева | Фото: телеграм-канал Игоря Васильева

Автомобильное движение на областной дороге Ощепково — Назарово открывают 11 июля. Сооружение у села Ощепково освободилось от воды. Дорожники проводят здесь необходимые работы.

Об этом сообщил в социальных сетях глава Абатского муниципального округа Игорь Васильев.

"Более трех месяцев территория Назаровского сельского поселения была отрезана от большой земли паводковыми водами", — напомнил он.

На организацию и содержание муниципальной переправы было направлено 500 тыс. рублей.

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# паводок , переправа

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