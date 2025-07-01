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Сегодня в Тюмени открылся фестиваль современного искусства "Артчоус"

Общество, 15:43 12 июля 2025

Владислав Шадиков

В этом году в "Артчоусе" приняли участие 47 молодых художников из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Железногорска, Курска и других городов. Как сообщают организаторы, посетители события увидят более 200 разных работ – от минимализма до сложной графики.

Мероприятие пройдет в областной столице 12 и 13 июля на площадке возле "Конторы пароходства". Здесь художники представят свои картины, плакаты, авторские наклейки и другие работы. Также гости мероприятия смогут посетить творческие мастер-классы, оценить перфомансы и DJ–сеты, послушать лекции от экспертов в области искусства.

"Мы хотим, чтобы современное искусство стало ближе к людям, его научились ценить, понимать, и каждый смог найти в нем что-то свое", – рассказал автор фестиваля Егор Быстров.

"Артчоус" проходит с 2020 года и уже второй раз становится победителем грантового конкурса "Газпром нефти", который реализуется по программе "Родные города". В Тюмени грантовые проекты поддерживает "Газпромнефть-Ямал". Заместитель гендиректора предприятия Евгений Захаров выразил уверенность, что "Артчоус" раскроет многих молодых авторов и новые грани их творчества.

"Тюмень – город с огромным культурным потенциалом, где живут настоящие таланты. Поэтому наша компания с удовольствием поддерживает этот интересный и уникальный проект", – рассказал Евгений Захаров.

Глава города Максим Афанасьев подчеркнул, что такие мероприятия способствуют укреплению статуса Тюмени как ведущего центра современного искусства Урала и Сибири.

"Благодаря фестивалю "Артчоус" наш город вновь становится местом встречи художников, искусствоведов и любителей живописи. Проект помогает молодым талантам, предоставляя им уникальную возможность проявить себя, а горожанам — погрузиться в мир актуальной культуры", – поделился Максим Афанасьев.

Организаторы рассчитывают, что в этом году событие посетят более двух тысяч тюменцев и гостей города.

Яна Филиппова

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# искусство , фестиваль , художники

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