Ялуторовские школьники узнали о традициях Дня семьи, любви и верности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребята из пришкольных лагерей Ялуторовска приняли участие в игровой программе, посвященной Дню семьи, любви и верности. Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса рассказали детям об истории праздника, сообщает пресс-служба музея.

На примере жизни святых Петра и Февронии школьники узнали о семейных ценностях, вспомнили пословицы и поговорки о семье, разгадали загадки и сыграли в познавательные игры. В заключение каждый смог собственными руками сделать символ праздника - ромашку.

Также в экспозиции под открытым небом "Экологический двор" музея "Дом природы" прошло тематическое мероприятие для школьников "Если есть семья - значит, счастлив я".

Здесь ребятам также рассказали об истоках и традициях праздника "День семьи, любви и верности", а также организовали для них подвижные игры и конкурсы, творческие задания на формирование командного духа и развитие интеллекта.