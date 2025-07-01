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Ялуторовские школьники узнали о традициях Дня семьи, любви и верности

Общество, 18:53 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребята из пришкольных лагерей Ялуторовска приняли участие в игровой программе, посвященной Дню семьи, любви и верности. Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса рассказали детям об истории праздника, сообщает пресс-служба музея.

На примере жизни святых Петра и Февронии школьники узнали о семейных ценностях, вспомнили пословицы и поговорки о семье, разгадали загадки и сыграли в познавательные игры. В заключение каждый смог собственными руками сделать символ праздника - ромашку.

Также в экспозиции под открытым небом "Экологический двор" музея "Дом природы" прошло тематическое мероприятие для школьников "Если есть семья - значит, счастлив я".

Здесь ребятам также рассказали об истоках и традициях праздника "День семьи, любви и верности", а также организовали для них подвижные игры и конкурсы, творческие задания на формирование командного духа и развитие интеллекта.

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# День семьи любви и верности , школьники

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