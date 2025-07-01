В Тюменской области на месте пустыря вырастят лес

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почву для будущего леса готовят в Сорокинском районе. Ранее здесь был пустырь, теперь специалисты Тюменской авиабазы выполняют механическую минерализацию — специальную обработку, которая создает благоприятные условия для самосева. Площадь будущего леса составит 34 га.

В проложенных бороздах семена легче укореняются, со временем на пустом участке появляются молодые растения. При этом важно помочь им не просто вырасти, но и окрепнуть. Для этого лесоводы очищают почву от завалов прошлогодней листвы, окашивают траву, вырубают подрост малоценных пород деревьев.

Подобные работы идут на территории всего региона. В этом году они затронут почти 1,4 тыс. га. Благодаря такому подходу, в области появяются новые леса естественного происхождения - это один из приоритетов государственной программы "Развитие лесного комплекса" в Тюменской области.