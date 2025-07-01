Тюменец отправится в арктическую экспедицию на Новую Землю

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Студент из Тюмени Герман Созонов войдет в состав арктической экспедиции на архипелаг Новая Земля. Молодой исследователь будет изучать биоразнообразие морских гетеротрофных протистов - группы микроорганизиов в прибрежной зоне.

"Они представляют собой одну из самых малоизученных групп эукариот, несмотря на их ключевую роль в экосистемах. Ранее при изучении холодноводных морских проб возникала проблема — пробы быстро теряли жизнеспособность, и многие виды оставались вне поля зрения исследователей. На этот раз планирую проводить микроскопию и первичное культивирование прямо на борту судна", — рассказывает студент школы естественных наук ТюмГУ Герман Созонов.

Герман обучается на третьем курсе направления "Биология: биотехнология", увлекается изучением одноклеточных организмов и с первого курса бакалавриата работает в лаборатории AquaBioSafe института X-BIO ТюмГУ. К участию в экспедиции, организованной в сотрудничестве с национальным парком "Русская Арктика", его рекомендовали ведущие специалисты в области гидробиологии, доктора биологических наук, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.