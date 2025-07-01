Обслуживайся и заряжайся: электрозаправочная станция для автомобилей открыта возле здания Сбера

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Быструю зарядную станцию для электроавтомобилей установили в Тюмени у офиса Сбера по адресу ул. Рижская, 61. Она доступна для владельцев электротранспорта с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00 и в субботу с 07:00 до 15:00.

Одновременно подзарядку могут осуществлять два автомобиля, а полный цикл зарядки в среднем займет около полутора часов. Станция оборудована стандартными разъемами CCS Combo 2 и CHAdeMO, они подходят большинству популярных моделей. Максимальная мощность станции составляет 60 кВт.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Команда Сбера активно включается в проекты по совершенствованию городской среды. В этом году мы присоединились к обсуждению мастер-плана центра Тюмени, инициатором которого стал глава города, а также поддерживаем тренд на распространение экологически чистого электротранспорта. Для наших клиентов мы стремимся создать лучший сервис, достойный столицы региона. Совместно с партнером мы оборудовали удобную зарядную станцию для электромобилей возле офиса банка. Теперь пополнить запас энергии своего авто можно буквально за время визита к нам".