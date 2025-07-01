Ролик о профессии библиотекаря тюменских школьниц вышел в финал федерального конкурса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ролик работе библиотекаря тюменских школьниц вышел в финал Всероссийского конкурса "Ярмарка профессий". Работу Арина Скареднова и Таисия Скрепнюк представили в номинации "Классная профессия", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В категории 14–15 лет они отмечены в числе шести лучших. Видео ученицы сняли во время проекта "Детская в эфире", который проводила Детская библиотека им. Лагунова.

С 1 июля по 15 августа на странице Российская государственная детская библиотека во "ВКонтакте" проходит онлайн-голосование за лучшую работу в каждой возрастной категории. Тюменцы могут посмотреть и поддержать видео землячек по ссылке.

Отметим, что победит видео, которое наберет больше голосов и с учетом мнения жюри. Итоги объявят 1 сентября 2025 г. Авторы лучших работ получат дипломы.