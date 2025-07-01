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Тобольские врачи спасли пациентку от осложнений инсульта

Общество, 09:13 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От опасных осложнений инсульта спасли жительницу Тобольска врачи областной больницы №3. На рабочем месте у женщины появилась тошнота, сильное головокружение, а давление подскочило до критических значений, началось двоение в глазах и нарушилась координация движений.

Вовремя распознав признаки надвигающегося инсульта, ее коллега позвонила в скорую помощь. И уже через полчаса пациентка проходила обследование в больнице. Компьютерная томография подтвердила — тромб в головном мозге. Врач-невролог Жахонбек Латипов экстренно начал терапию.

Уже через несколько минут пациентка почувствовала облегчение — тромб рассосался. Благодаря своевременной помощи ишемия не успела развиться, и женщина восстановилась прямо в процессе лечения. После спасения от острого состояния она провела в стационаре еще 10 дней.

Главной задачей врачей в этот период было исключить риски повторного инсульта, провести полное восстановление и стабилизировать состояние. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает — болезнь не оставила после себя ни когнитивных, ни физических последствий.

Как отмечают в пресс-службе ОБ №3, этот случай — наглядное напоминание: знать признаки инсульта — значит не допустить тяжёлых осложнений и сохранить качество жизни. Первые признаки инсульта: резкое ухудшение зрения, сильное головокружение, потеря равновесия, координации и внезапная сильная головная боль без видимой причины.

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