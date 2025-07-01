За Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту поспорят 18 экипажей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Борьба за Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту развернется на кордодроме центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" в поселке Московский с 25 по 28 июля, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

36 человек в составе 18 экипажей из Тюменской, Курганской, Свердловской областей и ЯНАО посоревнуются за награды. Участники продемонстрируют свои навыки в управлении моделями самолетов класса F-2D, где важна каждая деталь: от конструкции модели до тактики ведения боя в воздухе.

Открытие соревнований — 26 июля в 10 часов.