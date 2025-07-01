Участники из 15 регионов страны прошли обучение в летней школе в Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 70 участников из 15 регионов России приняли участие в летней школе "Иллюминация" в Тюмени. В этом году ее тема была посвящена практической философии: этике, праву, управлению смыслами, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ведущие спикеры из МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, ТюмГУ и Сколково обсудили философию деятельности, русскую идею как эпистему, тело и сознание, кино как философский взгляд, формы мышления вне постмодерна.

"В замысле проведения летней школы лежал запрос общества и государства к философам и преподавателям философии о пользе этой науки для всех людей и любых направлений в образовании. Мы постарались объединить верхнеуровневый вопрос о практичности, прагматичности и продуктивности философского знания и образования, с вопросом о самостоятельной российской парадигме познания и поиск баланса между идеологическим запросом к современной массовой российской культуре и развлечением, анализом выхода к ценностным установкам", - сказал проректор ТюмГУ Игорь Чубаров.

Завершилось мероприятие философским разбором фильма "Get Out!" и утренней пробежкой по набережной. Добавим, летняя школа прошла в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и проекта ДНК России.