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Завершился конкурс профмастерства среди специалистов по производственной безопасности на Ямале

Общество, 12:47 24 июля 2025

Денис Ядрихинский | Фото: Денис Ядрихинский

В Ноябрьске подвели итоги конкурса "Лучший по профессии" среди специалистов по производственной безопасности "Газпром нефти" и партнеров компании. Мероприятие проходило на базе нового учебно-тренировочного центра.

Более 1300 конкурсантов состязались в трех основных номинациях: охрана труда, экологическая безопасность и промышленная безопасность. Также была предусмотрена отдельная категория для сотрудников партнерских организаций. Программа включала в себя как проверку теоретических знаний, так и выполнение практических задач в условиях, приближенных к реальности.

Герман Совенко | Фото: Герман Совенко

По словам заместителя гендиректора по производственной безопасности "Газпромнефть-Ямала" Александра Финка, конкурс помогает выявить талантливых и инициативных специалистов, дает возможность обменяться лучшими практиками и объективно оценить уровень подготовки специалистов.

Так, сотрудник предприятия Алексей Сазоненко, который уже шесть лет работает на Новопортовском месторождении и внедряет программу по производственной безопасности "Каркас безопасности", получил серебро в номинации "Лучший специалист по охране труда".

Как сообщили организаторы, все победители были удостоены звания лучших в своей профессии и зачислены в кадровый резерв "Газпром нефти".

"Конкурс "Лучший по профессии" представляет уникальную возможность для наших сотрудников оценить свой уровень мастерства и определить пути дальнейшего развития, – подчеркнул заместитель председателя правления нефтяной компании Антон Джалябов. – Мы ежегодно открываем новые учебные центры и совершенствуем программы развития, которые охватывают всех сотрудников компании и специалистов подрядных организаций".

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# Газпром нефть , конкурс

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