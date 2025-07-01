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Сергей Вылегжанин: Тюменская область достигла очень хороших показателей по медицинской помощи участникам СВО

Общество, 17:12 24 июля 2025

Тюменский филиал фонда «Защитники Отечества» | Фото: Тюменский филиал фонда «Защитники Отечества»

Совещание руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества" Уральского федерального округа прошло в Тюмени. Его провел заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.

Участники встречи обменялись лучшими практиками в сфере медицинской помощи ветеранам боевых действий.

"Боевые действия не проходят бесследно для здоровья, даже если были легкие ранения. Наша задача – обеспечить каждому бойцу, вернувшемуся с СВО, углубленное медицинское обследование узкими специалистами для раннего выявления проблем и недопущения развития заболеваний. Это поможет ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни, трудоустроиться и заниматься спортом", – подчеркнул Сергей Вылегжанин.

В региональном правительстве Сергей Вылегжанин встретился с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских. В беседе приняли участие начальник Управления медицинской поддержки фонда "Защитники Отечества" Александр Григорьев, директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин и руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

В Тюменской области с апреля 2024 года расширенную диспансеризацию в 24 медицинских организациях прошли более 560 участников СВО, отметила Ольга Кузнечевских.

Медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением участников боевых действий и членов их семей целенаправленно занимаются областной госпиталь для ветеранов войн, региональный лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый", Центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика".

Для оказания психологической помощи ветеранам и их семьям с самого начала СВО в каждом муниципалитете Тюменской области действуют социальные гостиные. В сентябре 2024 года в Тюмени открылся оснащенный современным оборудованием Центр ментального здоровья и реабилитации.

"Мы научились провожать наших ребят на СВО и ждать их с победой. Теперь мы учимся встречать их и помогать вернуться в семьи, в трудовые коллективы, в мирную жизнь. Психологическая реабилитация ветеранов СВО – одна из самых актуальных задач. Для ее решения необходимо развивать взаимодействие между региональной властью и фондом "Защитники Отечества". А главное – нужно как можно скорее подготовить достаточное количество специалистов-психологов, способных эффективно работать с участниками боевых действий", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Тюменский филиал фонда «Защитники Отечества» | Фото: Тюменский филиал фонда «Защитники Отечества»

Чтобы помочь участникам СВО реализовать себя в мирной жизни, в регионе действует проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" – аналог федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, отметила Ольга Кузнечевских. Общественный совет регионального проекта возглавляет губернатор Александр Моор.

"Тюменская область и региональный филиал фонда "Защитники Отечества" достигли очень хороших показателей по организации, объемам и качеству медицинской помощи участникам СВО. Ваш регион отличается очень развитым здравоохранением. Что касается создания системы психологической помощи участникам боевых действий на уровне регионов – в эту инфраструктуру могут входить центры ментального здоровья, такие, как созданный в Тюмени. Такую региональную модель мы вместе будем дорабатывать. Это один из основных стратегических результатов нашего сегодняшнего совещания с вице-губернатором", – прокомментировал итоги встречи Сергей Вылегжанин.

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# СВО , фонд Защитники Отечества

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