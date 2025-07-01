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Лейсан Хурматуллина прокомментировала изъятие памятника в Тобольском районе

Общество, 14:37 31 июля 2025

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Ситуацию с изъятием памятника Сузге в Тобольском районе прокомментировала председатель совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия татар Тюменской области" Лейсан Хурматуллина.

По ее словам, разрешения устанавливать памятник на территории историко-мемориального комплекса Луиза Илимчановна не получала.

"Нужно, конечно, действовать по букве закона. Мы – граждане Российской Федерации и должны учитывать то, что нам говорит администрация, на территории который ты проживаешь, и правоохранительные органы", - подчеркнула она.

Напомним, объект изъяли 30 июля вечером в присутствии правоохранительных органов. Причина в несоблюдении определенной законодательством процедуры установки. После двух недель бездействия со стороны владельца по устранению нарушений памятник вывезли в рамках исполнения предписания прокуратуры.

Виктория Макарова

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# Лейсан Хурматуллина , памятник , Тобольский район

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