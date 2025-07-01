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В Тюменской области подростки с сахарным диабетом проходят реабилитацию в центре "Родник"

Общество, 19:54 31 июля 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Подростки с сахарным диабетом проходят реабилитацию в центре "Родник" в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

19 ребятам (от шести до 17 лет) помогают адаптироваться к жизни с сахарным диабетом. С ними работают психологическая служба, специалисты по адаптивной физической культуре, социальные педагоги.

На первом этапе специалисты выясняют, насколько дети осведомлены о своем заболевании.

"Наша задача — выявить уязвимых детей, у которых есть нерешенные вопросы. Вместе с родителем они проходят "Школу сахарного диабета" и адаптируются к новому социальному статусу", – уточнил врач-эндокринолог "Родника" Александр Волков.

Задача ребенка на курсе реабилитации — научиться тому, чего еще не знает: особенностям питания и физической активности, контроля сахара в крови и др.

Всего 30-31 июля центр комплексной реабилитации "Родник" принял около 100 семей, половина из которых— это участники пилотного проекта, в том числе 19 детей с сахарным диабетом.

Пилотный проект Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность, стартовал в регионе в 2022 году. Родитель сам выбирает учреждение для реабилитации. В прошлом году "Родник" выбрали 325 семей, в 42 из них воспитывается ребенок с сахарным диабетом.

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# здоровье , подростки

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