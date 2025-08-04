Тюменцы выпустили фотопроект для родителей и педагогов

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фотопроект для молодых родителей и социально ответственных педагогов "Быть/казаться" создала команда онлайн-проекта "Своим примером".

Он создан, чтобы помочь родителям наладить доверительные отношения с ребенком и создать безопасную и комфортную среду для его взросления.

Серия карточек состоит из пяти портретов ребят, которые достигли того возраста, где с одной стороны сталкиваются с сомнениями и поиском себя в реальности. А с другой — их встречает виртуальный мир, где каждый транслирует свои успехи и достижения.

"Мы хотим показать подросткам, что жизнь состоит не только из радостных событий и успеха. Она многогранна: трудности случаются и это абсолютно нормально. Важно не скрывать свои переживания за отретушированным образом успеха и не стремиться быть идеальными. Главное — оставаться собой, жить настоящим, учиться проживать трудности и делиться с близкими тем, что происходит", — рассказала руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.

С фотопроектом "Быть/казаться" можно познакомиться в официальной группе "Своим примером | онлайн-проект для родителей и педагогов" в социальной сети "Вконтакте", сообщает Moi-portal.ru.