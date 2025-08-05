  • 5 августа 20255.08.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 0 м/с ветер северо-восточный

Тюменские выпускники-стобалльники приняли участие в фотопроекте "Просто добавь кампус"

Общество, 18:05 05 августа 2025

t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменские выпускники-стобалльники приняли участие в фотопроекте "Просто добавь кампус". Их пригласили на площадку строящегося в Тюмени кампуса, сделали их фото. Им предложили дорисовать маркерами, каким они видят это пространство, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Среди героев фотопроекта "Просто добавь кампус" – Софья Завольская из гимназии Российской культуры, 100 баллов по литературе, Григорий Данелян и Сергей Козинов из физико-математической школы – стобалльники по математике, Владислав Чепелкин и Кирилл Панов из гимназии № 16 – они набрали высший балл по информатике.

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen ﻿

Софья Завольская: "Мечтаю о просторной и яркой библиотеке, которая вдохновляет, вызывает воображение и дает тишину для чтения".

Григорий Данелян: "Четкие здания – для фокуса. Зелень – чтобы дышать. Хочется, чтобы кампус вдохновлял. Чтобы здесь начинались открытия".

Сергей Козинов: "В будущем главное – экология и архитектура. Хочется, чтобы кампус это отражал".

Владислав Чепелкин: "Представляю кампус с яркими зданиями и спортплощадками. Спорт – важная часть жизни, и круто, если можно совмещать тренировки с учебой".

Кирилл Панов: "Когда подумал про современный кампус, сразу представил круглые здания. Они кажутся уютнее".

Сейчас на площадке кампуса возводят гостиницу для научно-педагогических работников. Это первый из 10 объектов кампуса. Строительство всех объектов завершат в 2028 году.

Кампус создается в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Молодежь и дети , нацпроект , Тюменский кампус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 05.08.2025В Ялуторовске лучше всего развивают лыжный спорт и биатлон
19:39 05.08.2025В Тюмени повышают качество очистки стоков
19:10 05.08.2025В Тюменской области сокращается количество заражений клещевым энцефалитом
18:47 05.08.2025В Уватском районе установили стелу в честь земляка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора