Тюменские выпускники-стобалльники приняли участие в фотопроекте "Просто добавь кампус"

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменские выпускники-стобалльники приняли участие в фотопроекте "Просто добавь кампус". Их пригласили на площадку строящегося в Тюмени кампуса, сделали их фото. Им предложили дорисовать маркерами, каким они видят это пространство, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Среди героев фотопроекта "Просто добавь кампус" – Софья Завольская из гимназии Российской культуры, 100 баллов по литературе, Григорий Данелян и Сергей Козинов из физико-математической школы – стобалльники по математике, Владислав Чепелкин и Кирилл Панов из гимназии № 16 – они набрали высший балл по информатике.

Софья Завольская: "Мечтаю о просторной и яркой библиотеке, которая вдохновляет, вызывает воображение и дает тишину для чтения".

Григорий Данелян: "Четкие здания – для фокуса. Зелень – чтобы дышать. Хочется, чтобы кампус вдохновлял. Чтобы здесь начинались открытия".

Сергей Козинов: "В будущем главное – экология и архитектура. Хочется, чтобы кампус это отражал".

Владислав Чепелкин: "Представляю кампус с яркими зданиями и спортплощадками. Спорт – важная часть жизни, и круто, если можно совмещать тренировки с учебой".

Кирилл Панов: "Когда подумал про современный кампус, сразу представил круглые здания. Они кажутся уютнее".

Сейчас на площадке кампуса возводят гостиницу для научно-педагогических работников. Это первый из 10 объектов кампуса. Строительство всех объектов завершат в 2028 году.

Кампус создается в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".