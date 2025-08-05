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Ольга Ройтблат отметила высокую социальную значимость программы "Боевой кадровый резерв"

Общество, 17:00 05 августа 2025

организаторов проекта

Анализ образовательной программы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" позволяет сделать вывод о его высокой социальной и профессиональной значимости. Системный подход к обучению, сочетающий развитие управленческих компетенций с практико-ориентированными модулями, создаёт условия для эффективной адаптации участников СВО к гражданской деятельности.

Такое мнение выразила руководитель Центра общественно-значимых проектов ТОГИРРО, народный учитель России Ольга Ройтблат.

"Особую ценность представляет интеграция опыта ветеранов с актуальными региональными задачами - это не просто повышение квалификации, а формирование кадрового ресурса нового типа. Проект демонстрирует, как образовательные технологии могут работать на стратегические цели развития территории, и заслуживает самой широкой поддержки", - уверена Ройтблат.

Напомним, проект направлен на подготовку кадрового резерва из числа ветеранов специальной военной операции, и помогает им адаптироваться к гражданской жизни, приобретая востребованные профессиональные навыки. Поддержка таких инициатив - важный шаг в развитии региона и его человеческого потенциала.

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# Боевой кадровый резерв

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