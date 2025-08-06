В Тюменской области 213 семей с приемными детьми получили единовременное пособие

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

213 семей Тюменской области, принявшие детей на воспитание, получили единовременное пособие с начала 2025 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Разовая мера поддержки доступна усыновителям ребенка, опекунам, попечителям или приемным родителям.

Размер выплаты в Тюменской области составляет 30 тыс. 982,97 рубля, в Уватском районе – 40 412,56 рубля.

Для усыновителей детей с инвалидностью, детей старше семи лет или братьев и сестер выплата составляет 236 тыс. 735,10 рубля, в Уватском районе – 308 тыс. 784,91 рубля.

При усыновлении нескольких детей пособие предоставляется на каждого ребенка.

Подать заявление можно через портал Госуслуги, клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области, МФЦ.

Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, установлении опеки или попечительства либо заключения договора о принятии ребенка в семью.

Подробности можно уточнить по номеру: 8-800-100-00-01.