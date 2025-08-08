  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени на ул. Аккумуляторной горел гараж

Происшествия, 12:25 08 августа 2025

Гараж загорелся на ул. Аккумуляторной в Тюмени утром 8 августа, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На пожаре работал 21 человек, было задействовано шесть спецмашин. Благодаря оперативным действиям тюменских огнеборцев пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина утреннего происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 08.08.2025В Тюмени на ул. Аккумуляторной горел гараж
09:07 08.08.2025В Тюменской области пожарные спасли кота из горящей квартиры
17:59 07.08.2025Один человек погиб при пожаре в Тюмени
15:53 07.08.2025Шесть человек спасли во время пожара на ул. Газовиков в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора