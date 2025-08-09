  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Санавиация спасла атакованного шершнями лесничего в Вагайском районе

Происшествия, 11:49 09 августа 2025

tokb.ru | Фото: tokb.ru

Санавиация предотвратила трагедию в Вагайском районе. Экипаж вертолёта получил срочный вызов к лесничему, которого атаковала стая шершней. У мужчины стремительно развился тяжёлый анафилактический шок.

Вертолёт немедленно изменил курс и благодаря слаженной работе командира воздушного судна Дамира Хасанова, второго пилота Алёны Терещенко и бортмеханика Александра Сердцева достиг места происшествия в кратчайшие сроки.

Состояние пациента было критическим — отсутствие сознания, давления и пульса. На борту за его жизнь боролась фельдшер Тобольского отделения Центра медицины катастроф Наталья Ишимцева.

До ближайшей площадки, откуда мужчину должен забрать реанимобиль было около часа полёта. Медик не сдавалась ни на минуту и вернула пациента к жизни.

Мужчина в стабильном состоянии был доставлен в приёмное отделение областной больницы № 3 в Тобольске для дополнительного обследования и оказания медицинской помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Это крайне редкий случай в практике санавиации. Но благодаря чёткой и грамотной работе всей команды нам удалось избежать трагедии", — отметил заведующий отделением Центра медицины катастроф Тобольска Олег Алымов.

