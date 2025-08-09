  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Александр Моор: в Тюменской области хранят традиции, язык и образ жизни коренных малочисленных народов

Губернатор, 13:56 09 августа 2025

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

В Тюменской области живут представители финно-угорских и коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они бережно хранят уникальные традиции, язык и образ жизни, передавая их новым поколениям.

Об этом глава региона Александр Моор рассказал в День коренных малочисленных народов мира, который отмечается ежегодно 9 августа.

"Правительство региона оказывает поддержку общественным организациям, помогает проводить национальные праздники и культурные мероприятия, сохранять исконную среду обитания и традиционное хозяйствование", - добавил губернатор.

Сегодня в области работают этнографический культурный центр коренных малочисленных народов Севера в Кыштырле, а также археологический музей-заповедник на озере Андреевском.

"Сохранение наследия коренных малочисленных народов — это не только знак уважения к нашим общим корням, но и вклад в будущее всего региона", - добавил Александр Моор.

# Международный день коренных народов мира

