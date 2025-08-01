  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер северный

Маковую соломку житель Юргинского района хранил на крыше бани

Происшествия, 17:38 11 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали полицейские в Юргинском районе. 49-летний житель с. Северо-Плетнёв на крыше бани хранил более килограмма маковой соломки.

Оперативникам мужчина рассказал, что запрещённое вещество он собирал небольшим партиями у себя в огороде и по близлежащих окрестностям для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , Омутинский район , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 11.08.2025В Тюменской области пьяный житель села поджёг соседскую баню
18:24 11.08.2025Трое детей пострадали в аварии на трассе Тюмень – Госав
17:38 11.08.2025Маковую соломку житель Юргинского района хранил на крыше бани
14:42 11.08.2025Десятилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора