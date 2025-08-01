Маковую соломку житель Юргинского района хранил на крыше бани

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали полицейские в Юргинском районе. 49-летний житель с. Северо-Плетнёв на крыше бани хранил более килограмма маковой соломки.

Оперативникам мужчина рассказал, что запрещённое вещество он собирал небольшим партиями у себя в огороде и по близлежащих окрестностям для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.