Тюменские таможенники задержали 35 швейцарских часов из Казахстана 

Общество, 17:35 15 августа 2025

Тюменская таможня

35 незадекларированных швейцарских часов на общую сумму более 6 млн рублей задержала мобильная группа Тюменской таможни при проверке транспортных средств из Казахстана.

"Оригинальные изделия люкс-сегмента упакованы в брендированные коробки. Корпус, застежка и браслеты абсолютно новые, все модели с ручным и автоматическим заводом, оснащены кварцевыми механизмами. Мужские и женские дизайнерские часы из 17 эксклюзивных коллекций украшены вставками из 54 бриллиантов и 12 гранатов-цаворитов – редких и ценных видов граната зеленного оттенка. Стоимость каждой модели варьируется от 160 до 180 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.

Тюменская таможня инициировала иск об обращении товаров в федеральную собственность.

"Для легального распоряжения товаром владельцу нужно осуществить таможенное декларирование. Однако после нескольких уведомлений ответа от собственника не последовало. Дальнейшая судьба изделий будет определена судебными органами", – пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

