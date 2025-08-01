  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Курс "Ораторское мастерство и публичные выступления" для ветеранов СВО завершился в Тюмени

Общество, 19:16 15 августа 2025

филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области

Уникальный курс "Ораторское мастерство и публичные выступления", разработанный специально для ветеранов СВО и членов их семей, завершился в Тюмени, сообщает региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

Обучение провела телерадиоведущая ГТРК "Урал", победительница конкурса "Знание. Лектор" и опытный преподаватель коммуникативных навыков Ольга Зиналиева. Насыщенная программа курса включала практические упражнения по работе с голосом, развитию дикции, управлению дыханием и интонированием. Участники учились выстраивать структуру выступления, взаимодействовать с аудиторией, привлекать и удерживать внимание слушателей.

"Говорить ясно, уверенно и убедительно, сохраняя легкость и непринужденность в общении с аудиторией, — вот была наша главная цель. Ваш голос важен для общества, а ваша история вдохновляет людей", — обратилась к участникам Ольга Зиналиева.

Она подчеркнула, что навыки публичных выступлений, эффективного общения помогут им выражать свои мысли и чувства, делиться своим опытом, знаниями и идеями, вдохновлять молодежь и общество своим примером силы духа и мужества.

Курс стал важным этапом в адаптации ветеранов к мирной жизни и поиске новых путей самореализации.

"Для наших ветеранов ораторское мастерство — это больше, чем умение красиво говорить. Многие из них после пережитого замыкаются в себе, им трудно выражать свои мысли и чувства. Умение четко и убедительно говорить помогает им вернуть уверенность, поделиться опытом, найти поддержку и понимание. Это также открывает новые возможности для общественной деятельности, работы с молодежью или просто комфортного общения", — отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

Ключевой особенностью курса стали практические занятия, где каждый участник смог примерить на себя роли лектора, блогера и гостя интервью, оттачивая мастерство публичного выступления в различных форматах.

Участники высоко оценили курс. Ветеран СВО Виталий Быков из Голышмановского округа, отметил, что занятия помогли ему обрести уверенность в себе.

"Оля — замечательный специалист. Она быстро замечает проблемы у таких, как я, и помогает выразить свои мысли, вести беседу и выступать. Если бы я ставил оценку до 10, я бы поставил 12. Семинар превзошел все мои ожидания", - сказал он.

Ветеран СВО из Тюменского района и член Общественной молодежной палаты Максим Симонов подчеркнул практическую ценность курса для своей общественной деятельности.

"Курс мне очень понравился. Спикер оказался потрясающим. Я постоянно стремлюсь к саморазвитию, и за три дня я узнал много нового и уже планирую применять полученные знания", - добавил он.

Григорий Михайлов из Тюмени восхитился мастерством Ольги Зиналиевой и рассказал, как полученный опыт помог ему уверенно и непринужденно отвечать на вопросы "не по тексту" во время импровизированного интервью.

"Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам курса и лично Ольге. Каждое слово, каждая деталь были продуманы до мелочей, чтобы создать мощный импульс и заряд для аудитории с непростыми судьбами. Я поражен ее подходом и мастерством в том, как она превращает простые слова и предложения в настоящие шедевры. Это было не просто полезно – это было потрясающе!", - произнес участник.

Организаторы обучения — Российское общество "Знание" и филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

# ораторское искусство , СВО , фонд Защитники Отечества

