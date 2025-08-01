Руслан Кухарук: наши регионы — это общая история, которую писали поколения

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук направил видеопоздравление от всех югорчан с днем рождения Тюменской области.

“Поздравляю с праздником — 81-й годовщиной образования региона. За это время Тюменская область прошла впечатляющий путь становления от надежного трудового тыла, обеспечивающего нужды фронта в годы Великой Отечественной войны, до мощного экономического и научного центра России. Наши регионы — это общая история, которую писали поколения тружеников, ученых, нефтяников, газовиков и строителей”, – сказал он.

Руслан Кухарук добавил, что сегодня с гордостью люди продолжают трудовой подвиг предков. Так, реализуются совместные проекты в ключевых сферах, развивается промышленный потенциал и инновационное производство, совершенствуется система профессионального образования.

Также к поздравлениям присоединился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Тюмень всегда была нашим соседом и добрым другом. У многих жителей Курганской области здесь живут и работают родные и близкие люди. Когда-то и я был частью команды региона. Потому не понаслышке знаю, какой большой труд стоит за успехами Тюменской области. С днем рождения тебя, Тюменская область! Продолжай идти вперед, развиваться и хорошеть на благо твоих жителей. С праздником вас, соседи! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям", – сказал он.