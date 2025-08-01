Названы три самых популярных блюда среди пассажиров поездов

Три самых выбираемых блюда пассажирами уральских поездов назвали в Свердловской железной дороге. В топ вошли куриная котлета с запеченным картофелем, суп-лапша с курицей или солянка, блинчики с сыром и ветчиной.

В июле пассажиры поездов Уральского федерального округа купили в модернизированных штабных вагонах с оборудованием для организации питания пять тысяч готовых блюд. Это на 7 % больше, чем за июнь.

В СвЖД отметили, что услуга подачи горячего питания в составах, где нет вагонов-ресторанов, действует в скорых поездах №50/49 Екатеринбург – Сургут и №59/60 Сургут – Москва. С начала тестирования ей воспользовался каждый третий: было заказано 170 тыс. рационов.

Еда, приготовленная профессиональными поварами, хранится в холодильных установках. Проводники разогревают ее в специальных печах. Пассажиры могут выбрать полноценные горячие завтраки, обеды или ужины.