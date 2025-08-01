Центры "Мой бизнес" соберут сведения о соблюдении закона о цифровых платформах

Региональные центры "Мой бизнес" станут аккумулировать предложения предпринимателей, связанные с нюансами сотрудничества с посредническими цифровыми платформами. После их обработки и обобщения на постоянной основе можно будет напрямую доносить наиболее острые вопросы до самих платформ и оперативно их решать, сообщается на сайте министерства экономического развития.

Федеральный закон о платформенной экономике, принятый месяц назад, по словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, стал ответом на самые актуальные вызовы в этом секторе и направлен как на то, чтобы защитить граждан при взаимодействии с платформами, сделать условия ведения бизнеса более предсказуемыми и прозрачными, так и не затормозить развитие самих платформ.

"Закон предусматривает механизмы решения основных проблем непрозрачного, непредсказуемого взаимодействия с крупнейшими цифровыми площадками. Закон вступит в силу с 1 октября следующего года. Тем ни менее мы уже начали активную работу с платформами для обеспечения фактического исполнения данного требования еще до вступления в силу", — сказал Максим Решетников, добавив, что защита интересов бизнеса при работе с платформами — один из приоритетов их государственного регулирования.