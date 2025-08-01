Более 900 нарушений в закупках выявили прокуроры Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 900 нарушений в сфере законодательства о закупках выявили прокуроры в Тюменской области с января по июнь 2025 года. По всем фактам были приняты меры прокурорского реагирования, сообщает региональная прокуратура.

Опротестовано 206 незаконных правовых актов, внесено 309 представлений, по результатам их рассмотрения 178 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, 64 должностных лица получили предостережения.

Кроме того, в суды направлено 10 исков, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлекли 60 виновных. Четыре уголовных дела возбудили по результатам прокурорских проверок.