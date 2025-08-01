  • 20 августа 202520.08.2025среда
Два кафе в Тюменской области использовали сырье неизвестного происхождения

Общество, 19:54 20 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В кафе "Восточный дворик" и "Doner&shashlik" отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все используемое сырье. Установить его происхождение и безопасность не представляется возможным, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Мониторинг при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в компоненте "Меркурий" провели специалисты ведомства с 9 января по 19 августа. В ходе анализа деятельности 137 предприятий общественного питания Тюменской области были выявлены признаки нарушений при оформлении документации.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Работа предприятий взята на контроль.

