Организатора подпольного игрового клуба будут судить в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42-летнего организатора подпольного покерного клуба в Тюмени ждет суд, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, больше года в арендуемом помещении бильярдного клуба в центре Тюмени он проводил азартную карточную игру с крупными денежными ставками. Деятельность нелегального игорного клуба пресекли сотрудники полиции, при этом были изъяты игральные карты, фишки и иные предметы.

Вину мужчина полдностью признал. Уголовное дело направлено в мировой суд Центрального судебного района Тюмени для рассмотрения по существу.