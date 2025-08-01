  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Организатора подпольного игрового клуба будут судить в Тюмени

Происшествия, 19:16 22 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42-летнего организатора подпольного покерного клуба в Тюмени ждет суд, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, больше года в арендуемом помещении бильярдного клуба в центре Тюмени он проводил азартную карточную игру с крупными денежными ставками. Деятельность нелегального игорного клуба пресекли сотрудники полиции, при этом были изъяты игральные карты, фишки и иные предметы.

Вину мужчина полдностью признал. Уголовное дело направлено в мировой суд Центрального судебного района Тюмени для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# подпольное казино , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:36 22.08.2025Двое человек пострадали при пожаре в Тобольске
19:16 22.08.2025Организатора подпольного игрового клуба будут судить в Тюмени
16:16 22.08.2025В Тюмени организовали проверку по факту гибели водителя скутера
16:00 22.08.2025В Тюмени вынесли приговор бывшему директору центра занятости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора