В Тюмени реализуют программу "Социальный бизнес в действии"

Общество, 08:27 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение по программе "Социальный бизнес в действии" начнется в центре "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) 25 августа с 10 часов. Участники за пять дней узнают, как запустить и развивать устойчивый социальный проект, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Спикер программы Ксения Афанасьева - директор детского центра "Умный Джо", тренер Школы социального предпринимательства. Вместе с участниками она разберет: какие правовые формы выбрать, как работать с налогами и использовать меры поддержки; где искать идеи, ресурсы и надёжных партнёров; как грамотно планировать финансы и презентовать проект; какие инструменты маркетинга и личного бренда помогут в продвижении.

Кроме того пройдут бизнес-визиты к действующим социальным предпринимателям, практические задания и живая работа над проектами.

Регистрация на участие - здесь.

Мероприятие организовано по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

