Тюменская молодежь поучаствовала в разработке бренд-медиа федеральных ведомств

Общество, 20:39 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменки Маргарита Грищенко и Татьяна Фоминцева приняли участие во Всероссийском форуме "ШУМ" в Калининграде. Вместе со светстниками девушки работали над кейсами от государственных и образовательных организаций.

Татьяна и ее команда разрабатывали концепцию бренд-медиа для министерства транспорта РФ. Перед ними стояла задача создать инновационный медиаформат, который бы повысил узнаваемость ведомства и расширил взаимодействие с гражданами и партнерами.

Команда Маргариты трудилась над кейсом от Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Участники предложили идею реалити-шоу о буднях, открытиях и достижениях студентов и сотрудников вуза.

В Минтрансе концепцию оценили и решили ее внедрить. Университет использует идею молодежи в подготовке к юбилейным мероприятиям в следующем году.

"Для меня эта поездка была очень полезной: открылись новые профессиональные перспективы. Я познакомилась с интересными людьми, мы обменялись опытом и идеями. Рекомендую этот форум всем, кто хочет быть в курсе трендов и ценит живое общение в профессиональной среде", — рассказала редакции Moi-portal.ru участница заезда "ШУМ.Медиацентр" Маргарита Грищенко.

