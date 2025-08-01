Глава Тюмени и участник "Боевого кадрового резерва" обсудили направления стажировки

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Направления стажировки обсудили глава Тюмени Максим Афанасьев и участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" Никита Иванов. Мэр стал наставником ветерана.

"Моя задача проста и понятна – помочь Никите Андреевичу быстрее адаптироваться в профессиональном сообществе и освоить необходимые навыки, которые ему интересны и обязательно принесут пользу администрации города. Мы обсудили возможные направления стажировки. В процессе общения стало понятно, что понимаем друг друга. До начала сентября окончательно сформируем индивидуальный план работы по разным направлениям – профессиональной деятельности, спорта, досуга", - рассказал глава города в своих соцсетях.

Он отметил, что впереди год совместной работы. Максим Афанасьев и его стажер уверены в том, что это время будут максимально продуктивным, полезным и мотивирующим.

"Особенно вдохновляет мысль о том, что ты работаешь с человеком с героическим прошлым, прошедшим серьезные испытания и обладающим серьезным жизненным опытом. Ветераны специальной военной операции владеют уникальным умением быстро принимать правильные решения в критических ситуациях, объединять людей и вести их за собой", - подчеркнул глава.

По словам наставника, в рамках проекта произойдет взаимное обогащение: опытные управленцы поделятся своим опытом и сами поучатся у подопечных. Это создаст сильный синергетический эффект и принесет пользу всем сторонам.