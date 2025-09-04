  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
Тюменцев в формате интерактивных игр познакомят с городской программой форума "Утро"

Общество, 17:12 04 сентября 2025

организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Тюменскую молодежь познакомят с городской программой форума "Утро" в Тюмени 6, 7 и 10 сентября. Встречи проведут в формате интерактивных игр, сообщают организаторы.

Промоточки будут работать 6 сентября с 15 часов в ТРЦ "Гудвин", 7 сентября с 15 часов в ТРЦ "Сити Молл" и 10 сентября на уличной площадке возле "Конторы пароходства" с 14 часов. Каждому участнику вручат специальный флаер с информацией о городской программе и QR-код для регистрации. На обратной стороне будет игра-головоломка: за минуту нужно найти 10 зашифрованных слов. Если все слова угаданы, участник получит брендированный стикерпак и сладкий подарок.

"Наша цель — не просто познакомить ребят с форумом через буклет, а сразу погрузить их в его атмосферу. Именно поэтому мы придумали эту игру. Разгадывая слова, связанные с "Утром", участники самостоятельно откроют для себя возможности, которые предлагает им городская программа. Уверены, что такой подход вызовет у тюменцев интерес, и мы увидим не просто гостей, а активную и мотивированную аудиторию", — рассказала директор форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" Юлия Халитова.

Кроме того, молодые люди прямо на промоточке смогут зарегистрироваться для участия в городской программе и получить фирменный мерч форума — 3D-стикер на телефон. Для этого необходимо сообщить о своем желании промоутеру, который подскажет дальнейшие шаги.

Форум "Утро" состоится в Тюмени с 25 по 27 сентября. Регистрация на городскую программу открыта до 10 сентября.

# интерактивные площадки , Форум Утро

