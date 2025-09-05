В Тюменской области благоустроят по нацпроекту 13 общественных территорий и дворов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 общественных территорий и дворовых пространств будут благоустроены в Тюменской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В Тюмени выполняется благоустройство пяти парков и скверов, в Тобольске приводят в порядок сквер "Спортивный" и пять дворов, еще два пространства создают в Ишиме, пишет информационный центр правительства региона.

"С учетом природно-климатических особенностей Тюменской области основные работы по благоустройству проводятся в июне-сентябре. Часть работ, таких как высадка деревьев и кустарников или монтаж архитектурных форм, можно выполнять и позже. Нацпроект уже подарил нам в этом году сквер "Медицинских работников". Рассчитываем, что все контракты будут выполнены и оплачены к концу ноября", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В Тюменской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" реализуется региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Планы регионального проекта выполнены на 75 %.