Уроки дорожно безопасности для школьников и студентов проводят тюменские госавтоинспекторы

Общество, 17:38 06 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уроки дорожной безопасности в школах проводят сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Они также встречаются со студентами СУЗов и ВУЗов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Очень важно донести до этих молодых людей информацию о важности правосознательного поведения на дорогах для их будущей жизни. Именно студенчество должно показывать юным участникам движения, пожилым людям правильный пример на дорогах, а не нарушать правила дорожного движения", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В Госавтоинспекции понимают, что важно провести встречи с молодежью, уроки со школьниками именно в начале нового учебного года, когда дети еще не привыкли к интенсивному дорожному движению, а студенты, приехавшие из других городов и регионов, не знакомы с инфраструктурой Тюмени и организацией дорожного движения.

В ближайшее время планируется участие студентов в "Тотальном экзамене по ПДД", который традиционно проходит в Тюменской области осенью и собирает более 10 тыс. участников.

# Госавтоинспекция Тюменской области , студенты , уроки , школьники

﻿
