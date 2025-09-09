  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Тюменские историки: развитие советской торговли началось с ГУМа в 1922 году

Общество, 16:53 08 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В контексте общероссийской истории опыт Тюмени в организации и развитии государственного сектора торговли можно считать особенным, считают историки ТюмГУ. Именно с ГУМа в провинциальной Тюмени в 1922 году началось формирование особенностей новой государственной советской торговли, а не ЦУМа или Уралторга, как это утверждалось местными краеведами и историками ранее, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Через тюменское отделение универмага осуществлялась экономическая, торговая, социальная и культурная связь провинции и столицы. Государственный сектор торговли в провинциальном городе с сильными традициями купечества и меценатства представлял собой симбиоз купеческих устоев, меценатства и зарождающихся традиций советской торговли. Кадровый состав тюменского отделения ГУМа на 54 процента был представлен сотрудниками, имевшими дореволюционный опыт работы в купеческих торговых домах", — рассказала доцент ТюмГУ Олеся Корсукова.

Материально-техническая база, национализированная у тюменского купечества, была передана формирующейся торговой системе города. Это значительно облегчило ее развитие. Кроме того, тюменское отделение ГУМа не только сохраняло традиции благотворительности, но и активно им следовало.

Историк также рассказала о сохранившейся в государственном архиве Тюменской области "Книге лицевых счетов тюменского отделения ГУМа", которая датируется периодом 1 января — 31 декабря 1922 г. Сделанные в ней записи раскрывают цели расходов коллектива конторы универмага: мелкие торговые и материально-хозяйственные нужды организации, командировка управляющего в Екатеринбург, решение транспортной проблемы для поставки товаров в торговые точки (покупка лошади) и т. д.

"Однако на том этапе экономического развития государственная торговля через ГУМы в розницу была нежизнеспособной. После ликвидации тюменского отделения ГУМа в 1926 году его торговые точки были переданы Церабкопу и государственной торговой организации Уралторг", — пояснила Олеся Корсукова.

Подробнее о тюменском ГУМе — в статье.

# ТюмГУ

Архив новостей

