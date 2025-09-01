Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин проходит стажировку в региональном управлении госзакупок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С работой управления государственных закупок Тюменской области знакомится участник программы "Время героев" Евгений Кочергин. Ранее он прошел стажировку в региональных департаментах тарифной и ценовой политики и агропромышленного комплекса, а также в Главном управлении строительства.

Евгений Кочергин - участник СВО, капитан, кадровый военный, кавалер трех орденов Мужества и медали "За отвагу". В бою вывел из-под огня свою группу. Получил тяжелое ранение, прикрывая отход боевых товарищей. После длительной реабилитации перешел к преподавательской работе, обучал курсантов ТВВИКУ.

О возможности присоединиться к проекту для участников СВО он узнал из послания президента Владимира Путина. Когда начался отбор участников, Евгений Кочергин принял решение подать заявку. В рамках программы кадровый военный начинает новый этап жизни - теперь уже в гражданской сфере.

"На этой неделе прохожу стажировку в управлении государственных закупок. Раньше слышал про это ведомство, но не знал подробности его работы. Сейчас, находясь здесь, я понял, что это одна из важнейших структур, которая выполняет достаточно серьезные задачи", - поделился Евгений Кочергин.

"В ходе стажировки Евгений Александрович ознакомился с основными функциями и полномочиями управления, получил представление о контрактной системе Российской Федерации и о той системе, которая сложилась в Тюменской области", - отметил начальник управления Сергей Панков.

Он добавил, что Евгений Кочергин продолжает знакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность контрактной системы, а также с административной и судебной практикой, которая сложилась как в Российской Федерации, так и на территории Тюменской области.

Впереди у участника программы еще несколько областных департаментов, а также знакомство с муниципалитетами. С конца сентября его ждет второй модуль обучения, который он будет проходить в Москве.

Николай Ступников