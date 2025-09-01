Тюменский институт культуры вошел в Ассоциацию музыкальных образовательных учреждений
В Ассоциацию музыкальных образовательных учреждений принят Тюменский государственный институт культуры. Решение об этом принято на заседании правления Ассоциации музыкальных образовательных учреждений под председательством президента организации, президента Российской академии музыки имени Гнесиных Галины Маяровской.
Ассоциация объединяет ведущие музыкальные вузы страны и сотрудничает с профильными министерствами и организациями культуры в деле сохранения и развития системы профессионального музыкального образования, сообщили в инфоцентре регионального правительства.