Школьники Тюменской области возвращаются с дистанта за парты с 15 декабря

Общество, 16:37 12 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов возвращаются к очной форме обучения с 15 декабря. до этого две недели они получали образование дистанционно.

Мера вводилась для снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, напоминает инфоцентр областного правительства.

"Все необходимые меры безопасности предприняты для создания комфортных условий обучения. Впереди всех ребят ждут праздничные каникулы с 29 декабря по 11 января", - сообщили в региональном департаменте образования и науки.

﻿
